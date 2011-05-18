Кабмин ожидает перевыполнения доходной части Госбюджета за 5 месяцев на 3,51 млрд. грн.

Правительство Украины ожидает, что по итогам первых 5 месяцев (январь-май) доходы Государственного бюджета будут перевыполнены на 3,51 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«По итогам 5 месяцев ожидается перевыполнение доходов Госбюджета в размере 3,51 млрд.», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что в случае необходимости правительство может прибегнуть к заимствованию средств на внешних рынках, кроме кредита МВФ, однако не стал уточнять, когда и в каких объемах это может произойти.

«Деньги любят тишину. Это (заимствования – УНИАН) вопросы бизнеса, и я, как министр финансов, смотрю, когда будут благоприятные условия для выхода на рынок», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, за январь-апрель 2011 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины поступило 89,808 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 32% от годового плана поступлений.

По информации Государственного казначейства Украины, в январе-апреле т.г. в общий фонд Госбюджета поступило 77,211 млрд. грн., в т.ч. поступления налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) составили 40,472 млрд. грн., что на 9,6% больше планового показателя на указанный период, налога на прибыль – 13,107 млрд. грн., что на 4,9% больше плана.

В специальный фонд Госбюджета за январь-апрель 2011 года поступило 12,598 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит Госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.