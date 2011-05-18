Ярошенко готов "с честью выполнять все поручения Президента" - результат критики

Министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что критика в его адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА дала ему дополнительный импульс для работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Это вселяет в меня хорошую энергию, позитивную, для выполнения решений Президента… Это повышает роль Министерства финансов и меня как министра. Поэтому я буду с честью выполнять все поручения Президента нашей страны», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что заявление Президента свидетельствует о том, что он отвечает на все вызовы общества.

Ф.ЯРОШЕНКО также сказал, что Министерство финансов всегда вызывает пристальное внимание как у руководства страны, так и в обществе. «Если брать какое-то министерство, то Министерство финансов является самым турбулентным… Ясно, что министр финансов все время и ежедневно ходит под топором», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он выразил мнение, что заявление В.ЯНУКОВИЧА было адресовано не только министру финансов, но и всем чиновникам, которые не выполняют поручения главы государства.

«Это сигнал. Я думаю, что он сказал не только мне, но и другим, потому что все должны учитывать требования Президента. И те поручения, которые дает Президент, мы их должны выполнять своевременно, безо всякой беготни», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как известно, 17 мая Президент В.ЯНУКОВИЧ на расширенном заседании Регионального комитета экономических реформ в Николаев сказал: «Что касается корвета, то мы договорились. Я не хочу много говорить на эту тему. Тут присутствуют и представители Минэкономики и Минфина. Федор Алексеевич (ЯРОШЕНКО), учитывая что я топор уже поднял над Вами, думайте все время, чтобы я его не опустил. Я серьезно Вам говорю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Поэтому такие программы берите под свою собственную опеку... На шаг только Вы отойдете, считайте, что Вы сделали ошибку, которую будут исправлять другие», - добавил Президент, обращаясь к Ф.ЯРОШЕНКО.