Министры финансов ряда стран призывают МВФ задуматься о выборе нового руководителя

Министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР заявил, что после ареста глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН "очевидно, не в состоянии" управлять организацией и нуждается в замене, сообщает BBC .

Такого же мнения придерживается и министр финансов Австрии Мария ФЕКТЕР.

"Я не стану комментировать юридические вопросы, но учитывая создавшуюся ситуацию, а также тот факт, что он не был выпущен под залог, ему стоит задуматься, не наносит ли он вред МВФ", - заявила она.

Министр финансов Испании Элана САЛЬГАДО сказала, что против главы МВФ "выдвинуты очень серьезные обвинения", но лишь он сам может решить, должен ли он подавать в отставку.

В настоящий момент директор-распорядитель МВФ Д.СТРОСС-КАН дожидается суда в одной из тюрем Нью-Йорка. Он обвиняется по семи статьям, главная из которых - изнасилование.