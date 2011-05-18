К налоговикам чаще всего с запросами обращаются народные депутаты от Партии регионов

Чаще всего среди народных депутатов в Государственную налоговую службу Украины с запросами обращаются представители фракции Партии регионов – с начала года они направили налоговикам 163 обращения. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

По данным пресс-службы, вторую ступеньку по активности общения с ГНСУ занимают депутаты от «БЮТ-Батьківщина» - 52 обращения. НУНСовцы направили в налоговую 49 запросов, коммунисты - 21, Народная партия – 18, внефракционники – 12. Минимально активными в плане сотрудничества с налоговой являются депутаты, входящие в группу «Реформы ради будущего» - 4 запроса.

Как отмечают в ГНСУ, данная тенденция сохраняется с прошлого года – в 2010-ом депутаты направили в налоговую 876 запросов и обращений.

Главным образом в своих письмах депутаты передавали в налоговую полученные от избирателей жалобы на действия отдельных сотрудников ГНСУ – 309 обращений. По каждому изложенному факту проводилась служебная проверка, и при подтверждении нарушений принимались дисциплинарные меры.

Кроме того, во время работы над проектами нормативных актов законодатели просили налоговую предоставить сведения относительно текущей работы – 250 запросов. Такая информация, вместе с предложениями ГНСУ, предоставлялась оперативно и в полном объеме.

Также народные избранники интересовались реализацией на практике законодательных норм относительно администрирования отдельных налогов и сборов, результатами борьбы с уклонением от налогообложения, темпами бюджетных поступлений и т.д.