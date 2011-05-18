Медведев: Украина должна "делать какой-то выбор" между ЕС и Таможенным союзом

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что Украина должна определиться относительно интеграции в Европейский Союз или сотрудничества с Таможенным союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов.

"Нельзя быть везде. Или там, или там. И это должны понимать все, в том числе и мои украинские друзья и коллеги. Нельзя сидеть на двух стульях, нужно делать какой-то выбор", - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что его "не смущает нисколько европейская интеграция Украины".

"Вы, в конце концов, суверенная страна, и вам выбирать, куда интегрироваться. Хотите - в Евросоюз, если вас там ждут, хотите - в другие места. Вот я единственное, что могу сказать абсолютно точно: что если Украина, например, выберет европейский вектор, то ей, конечно, будет труднее находить какие-то развязки в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза, в которых принимают участие Россия, Казахстан и Белоруссия, потому что это другое интеграционное объединение", - сказал он.

В то же время Президент РФ уверен, что европейская интеграция – это нормальный путь. "Мы все европейские страны. Я имею в виду и Украину, и Россию. Мы не только дружим, мы выдвигаем свои проекты на европейский рынок. У России, напомню, 250 млрд. долларов торгового оборота с Евросоюзом. И для нас ЕС важнейший торговый партнер. Но и это, и это, скорее всего, вместе не получится", – считает Д.МЕДВЕДЕВ.