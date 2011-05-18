Активный остаток к возмещению НДС составил 11,1 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн. годом ранее – ГНСУ

На 1 января 2011 года активный остаток к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) составлял 11,1 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн. на начало 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«На 1 января 2010 года долг (по возмещению НДС – УНИАН) составил 21,8 млрд. грн…

Кроме того, из 27,5 млрд. грн., предусмотренных для возмещения по росписи на 2010 год, возмещено 24 млрд. грн. (НДС – УНИАН)», - отметил он.

«Несмотря на разного рода сдерживающие факторы, по состоянию на 1 января 2011 года активный остаток к возмещению составил 11,1 млрд. грн. против 21,8 млрд. грн.

Переплата по платежам в госбюджет осталась на том же уровне: на 1 января 2010 года – 14,3 млрд. грн., на 1 января 2011 года – 14,9 млрд. грн.», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, как отметил во время заседания комитета народный депутат Сергей ТЕРЕХИН, одним из условий получения Украиной очередного транша по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) является то, что не менее чем 70% украинских предприятий НДС будет возмещаться в автоматическом режиме. По его словам, на сегодня около 2 тыс. предприятий получают возмещение налога, из них лишь около 80 - в автоматическом режиме.

Напомним, ранее В.ЗАХАРЧЕНКО заявлял, что ГНСУ намерена до конца года возмещать НДС в автоматическом режиме в полном объеме.