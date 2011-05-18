На межбанке торги по доллару закрылись на уровне 7,9860/7,9920 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9910/7,9970 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9930/7,9990 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9860/7,9920 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2849/0,2853 грн./рубль, к 12:00 цены понизились - 0,2846/0,2849 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2847/0,2850 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 28,0150 рублей за доллар (-0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4225/1,4285 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4085/11,4165 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3920/11,4065 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,3685/11,3830.