Российский оператор электронных торгов B2B-Center начал работу в Украине, открыв в украинской доменной зоне торговую площадку, интегрированную в свою систему.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, теперь для получения доступа к работе с отечественными и зарубежными поставщиками и покупателями украинской компании достаточно подключиться к системе B2B-Center. Система позволяет в режиме on-line доступа проводить весь спектр возможных процедур в области электронной торговли, а также обеспечивает участникам ряд дополнительных сервисов. Главой B2B-Center (Украина) назначен Игорь ФРАНЦКЕВИЧ.

«Выход B2B-Center на украинский рынок – наш очередной шаг на пути создания единого электронного торгового пространства для компаний и предприятий разных стран. И наша задача – не только облегчить доступ украинским компаниям на российский рынок, но и способствовать формированию внутреннего рынка электронных торгов», - сообщил председатель совета директоров B2B-Center Александр БОЙКО.

Справка УНИАН. Российский оператор электронных торгов B2B-Center основан в 2002 году. В 2007 году 30% акций компании совместно в равных долях приобрели инвестиционная группа «Русские фонды» и инвестиционная компания Mail.ru Group.

На сегодняшний день в Системе проведено более 96 000 торгов на общую сумму свыше 25 млрд. долларов, а количество участников превысило 57,2 тыс. компаний.

В первом квартале 2011 г. объем торгов, проведенных в Системе электронной торговли B2B-Center, составил более 4,8 млрд. долларов.