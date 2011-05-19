Украина и ЕС приняли решение по секонд-хенду

Украина и ЕС в целом договорились о защитных мерах в отношении торговли одеждой «секонд-хенд».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончанию консультаций с ЕС о создании зоны свободной торговли.

«Секонд-хенд»: мы здесь выйдем на такой инструмент как входные цены. Я здесь не буду называть сейчас конкретные цифры, но понятно, что они будут отражать какую-то сложившуюся конъюнктуру цен на одежду», - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, входные цены предусматривают введение пошлин на товары, импортируемые в Украину по цене ниже, чем установленная входная цена.

«Есть определенный уровень, о котором мы договариваемся, который складывается на рынке, ниже этого уровня применяется определенная, скажем так, пошлина, которая корректирует эту цену. Если цена выше этого порога – не применяется (пошлина)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с начала 2008 года. 16-17 мая в Брюсселе состоялись консультации в рамках этих переговоров.

Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.