Стросс-Кан подал в отставку

Директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан уведомил совет директоров фонда о своем решении уйти в отставку. Как сообщает ИТАР-ТАСС, его заявление сегодня распространила пресс-служба МВФ.

"С чувством бесконечной горечи я вынужден представить совету директоров заявление об отставке с поста директора-распорядителя МВФ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, нлава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования горничной и находящийся в известной нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд, помещен под особый надзор с целью предотвращения возможного самоубийства.

Решение об особом контроле было принято после того, как накануне на арестованного усилилось давление: со стороны некоторых директоров МВФ и от министра финансов США прозвучали призывы к Д.СТРОСС-КАНУ уйти в отставку.

Глава МВФ был задержан в субботу на борту самолета за десять минут до вылета из Нью-Йорка в Париж на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны постояльца. По ее словам, голый финансист атаковал ее прямо в номере и пытался склонить к сексу, однако ей удалось спастись.

Д.СТРОСС-КАН себя виновным не признает.

Обвинения предъявлены по шести пунктам. Главный пункт обвинения – "насильственные действия сексуального характера". По этой статье наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 25 лет. По совокупности всех пунктов глава МВФ может попасть в тюрьму на 70 лет и 3 месяца.

Защита предлагала залог в размере 1 млн. долларов, чтобы до следующего заседания по делу Д.СТРОСС-КАН мог жить в Нью-Йорке у своей дочери. Однако в понедельник судья отклонила это прошение. Следующее судебное заседание назначено на 20 мая.

Д.СТРОСС-КАН, один из самых популярных членов оппозиционной Соцпартии Франции, считался одним из главных соперников нынешнего Президента Николя САРКОЗИ на грядущих выборах. Теперь на его политических амбициях можно поставить крест, констатируют СМИ и эксперты.

Однако опрос французского института CSA показывает, что большинство жителей Франции считают главу МВФ жертвой заговора. В эту версию верят 57% французов. 37% респондентов не считают главу МВФ жертвой заговора. Еще 11% участников опроса воздержались от ответа.