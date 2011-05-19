На сегодняшних торгах прогнозные значения будут в пользу доллара - эксперт

На торгах в четверг, 19 мая, прогнозные значения в пользу доллара, что может оказать ему поддержку в парах с основными конкурентами. Соответственно, пара евро/доллар вновь может уйти ниже отметки 1.4200, а фунт – закрепиться в диапазоне 1.6000-1.6100, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, первое, на что обратят в четверг внимание участники рынка, это данные из Великобритании. В среду стало понятно, что фунт сейчас не столь востребован для инвесторов. К тому же призрачная возможность повышения ставок Банком Англии стала еще менее реальна. Если цифры по изменению объёма оборота розничной торговли в Великобритании окажутся хуже ожиданий, то это может спровоцировать новый всплеск продаж фунта стерлингов.

В североамериканскую сессию будет опубликовано число первичных заявок на получение пособия по безработице. Прогнозы по этим данным оптимистичные, что может сыграть в пользу «американца». Кроме того, на сегодня запланировано выступление Жан-Клода Трише. Учитывая высказывания представителей ЕЦБ на текущей неделе, можно предположить, что выступление главы ЦБ еврозоны только усилит давление на евро.

Также стоит отметить публикации индекса производственной активности от ФРС-Филадельфии, индекса опережающих индикаторов и изменения объёма продаж жилья на вторичном рынке США, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.