В Польше средняя зарплата за год выросла на 6% и в апреле составила 1300 дол.

Варшава. Средняя заработная плата в Польше в апреле в годовом выражении выросла на 5,9% до 3,6 тыс. злотых (около 1300 долларов по текущему курсу).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило Главное управление статистики (GUS).

Согласно данным GUS, по сравнению с мартом средняя зарплата в секторе предприятий снизилась на 1%. В то же время аналитики, опрошенные РАР, прогнозировали годовой рост на 4,5% и месячное снижение на уровне 2,2%.

GUS также сообщил, что в прошлом месяце в секторе предприятий работало 5,513 тыс. человек, что на 3,9% больше показателей апреля прошлого года и на 0,1% больше, чем в марте. Эксперты ожидали увеличения трудоустройства на 4,1% в годовом и на 0,3% в месячном выражении.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в секторе предприятий в Польше в марте (год к году) выросла на 4% после 4,1% роста в феврале и 5% в январе.

Инфляция в стране в апреле составила рекордные с сентября 2008 года 4,5%.

Справка УНИАН. Минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, после роста на 3% в 2010 году в текущем году выросла на 5% до почти 1,4 тыс. злотых.

Реальная средняя зарплата в стране за весь прошлый год составила 3,225 тыс. злотых (+1,5% к 2009 году).