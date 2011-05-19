Межбанк: торги по долару открылись котировками 7,9860/7,9940 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9860/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2854/0,2857, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3850/11,3975.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4250/1,4252 (среда — 1,4279/1,4281).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9750/7,9850.