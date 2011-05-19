Участники акции «Вперед!» против политики правительства Азарова

Под стенами Верховной Рады, где проходит Весенний марш протеста, завершила свою работу 2-я Народная коллегия Всеукраинской акции «Вперед».

Как сообщили УНИАН в оргкомитете акции, во время выступления на митинге председатель Народной коллегии, народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Наша миссия, наша задача – остановить разрушение экономики, остановить разрушение Украины».

По ее словам, «проведя Налоговый майдан, мы поверили власти, и мы проиграли. Власть нас обманула, приняв репрессивный Налоговый кодекс. Во время АвтоМайдана мы предъявили власти «Народную реформу» - законопроекты, которые писали сами люди. Но, к сожалению их даже не захотели рассматривать в парламенте. Власть нас не слышит и не хочет обращать на нас внимание. Поэтому сегодня мы собрались под стенами Верховной Рады, чтобы еще раз огласить свои требования».

Всеобщим голосованием митингующие приняли Резолюцию, в которой, в частности, содержатся такие требования:

- принятие «Народных реформ» (пакет законопроектов, разработанный Н.КОРОЛЕВСКОЙ, направленный на сохранение упрощенной системы налогообложения, введение моратория на контрольные проверки малых предпринимателей, установление посильных для предпринимателей ставок единого социального взноса и отмену этого взноса отменить для пенсионеров и инвалидов)

- обеспечение реализации принципов экономической свободы в Украине, принятие Декларации экономической свободы,

- пересмотр прожиточного минимума, увеличение зарплат и пенсий, обеспечение реальной социальной защищенности граждан Украины,

- введение моратория на рост коммунальных тарифов,

- остановка неконтролируемого роста цен на продукты питания, выявление и наказание виновных в ажиотажном подорожании продуктов первой необходимости,

- направление средств от приватизации ОАО "Укртелеком" в Пенсионный фонд для повышения минимального уровня пенсионного обеспечения,

- пересчет бюджета на 2011 год, чтобы дополнительные средства, выделенные на содержание чиновников, были перенаправлены в местные бюджеты, Пенсионный фонд, на увеличение зарплат врачей и учителей,

- недопущение увеличения пенсионного возраста

Также митингующие настаивают на том, чтобы была остановлена земельная реформа, которая приведет к тому, что вся земля окажется в руках крупного капитала, а крестьяне фактически станут крепостными, осуществлялась защита пострадавших от валютных кредитов путем равномерного распределения убытков между властью, банками и заемщиками. Собравшиеся на митинг потребовали начать реальную борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти, введение персональной ответственности чиновников за злоупотребления. Аплодисментами митингующие встретили требование ликвидировать налоговую милицию и немедленно прекратить преследования активистов налогового Майдана.

По оценкам организаторов, по состоянию на 12.00 в мероприятии принимают участие более 5 тыс. человек, но люди из регионов продолжают прибывать. В частности, к митингующим присоединилась еще одна большая группа активистов из Харькова.

Также принято решение провести третье заседание Народного коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» 14 июня. На нем планируется проконтролировать реализацию требований, выдвинутых на митинге у Верховной Рады и выработать дальнейший план действий.

Пока акция, в которой принимают участие люди из разных регионов Украины, проходит без каких-либо нарушений общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, инициаторами всеукраинской акции "Вперед!" являются активисты гражданских движений, организаторы налогового Майдана и Автомайдана. Акцию поддержали более 200 общественных организаций и профсоюзов малого и среднего бизнеса. В составе коллегии акции - народный депутат Украины от “БЮТ-Батьківщини” Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.