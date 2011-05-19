Крупные налогоплательщики увеличили перечисление в бюджет на 59% – до 41 млрд. грн.

В январе-апреле 2011 года крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет более 41 млрд. грн., что на 59%, или на 15,1 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном правительственном сайте.

Согласно сообщению, удельный вес налоговых поступлений крупных налогоплательщиков составил 73%.

Рост достигнут по основным бюджетоформирующим налогам, в частности: по налогу на прибыль – рост на 323 млн. грн., или на 4%, по налогу на добавленную стоимость – на 10 млрд. грн., или на 136%, по акцизному налогу – на 1,2 млрд. грн., или на 22%.

Наибольшего роста достигли крупные налогоплательщики ГНС Днепропетровской области (бюджет дополнительно получил 2,2 млрд. грн.) и Донецкой области (1,2 млрд. грн.), а также города Киева (9,4 млрд. грн.).