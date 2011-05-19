Єфремов: требования предпринимателей уже учтены в законопроекте об изменениях к НК

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что правительство уже учло большинство требований предпринимателей, которые сейчас проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам А.ЕФРЕМОВА, нынешняя акция протеста никоим образом не пересекается с акцией «День гнева».

«По проблемам, которые затрагивают предприниматели на сегодняшнем митинге, уже была проведена определенная работа, в том числе и правительства во главе с премьер-министром. Насколько я информирован, то большая часть вопросов нашли поддержку в правительстве», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что власть выполняет свои обещания, и уже в ближайшее время в сессионном зале будут рассматриваться изменения к Налоговому кодексу.

«Они сейчас проходят окончательную проработку в комитете», - сказал депутат, добавив, что в этом проекте документа будут отображены и требования предпринимателей, которые были во время сегодняшней акции протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле ВР проходит Весенний марш протест в рамках гражданской акции "Вперед".

Среди главных требований инициаторов акции - принятие пакета "народных реформ" (пакета законопроектов, разработанных депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ), увеличение зарплат и пенсий, отставка правительства и "авторов антинародных реформ", прекращение политических и экономических репрессий, реальная борьба с коррупцией.