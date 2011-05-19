В Украине поступления налогов в госбюджет выросли на 61% – до 58 млрд. грн.

В январе-апреле 2011 года в государственный бюджет Украины поступило более 58 млрд. грн. налогов и сборов, что на 61,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном правительственном сайте.

В частности, от предприятий обрабатывающей промышленности поступило 14,276 млрд. грн. (в 1,4 раза больше, чем в январе-апреле прошлого года); добывающей промышленности – 8,330 млрд. грн. (в 1,8 раза больше); оптовой и розничной торговли – 7,892 млрд. грн. (в 1,8 раза больше); производства электроэнергии, газа и воды – 4,991 млрд. грн. (в 1,6 раза больше); транспорта – 3,623 млрд. грн. (в 1,3 раза больше), строительства – 1,59 млрд. грн. (в 1,5 раза больше).