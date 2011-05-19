Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9850-7,9910 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9860/7,9940, к 12:00 цены понизились до 7,9850/7,9895. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9850/7,9910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2854/0,2857, к 12:00 цены упали до 0,2845/0,2848. К закрытию торгов цены повысились до 0,2849/0,2852. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9750 (-0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4210/1,4305. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3850/11,3975, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 11,3455/11,3575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 11,3820/11,3965.