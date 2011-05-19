Баррозу считает, что новым директором МВФ должен стать представитель Евросоюза

Брюссель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ считает, что новым директором МВФ должен стать представитель ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа АРЕНКИЛЬДЕ ХАНСЕН.

«Это естественно, что страны-члены ЕС, являющиеся основными донорами МВФ, согласуют кандидатуру нового Генерального директора МВФ», - сказала она, цитируя Президента Еврокомиссии.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что сейчас консультации о кандидатуре нового Генерального директора будут интенсифицированы.

Вместе с тем, она отказалась называть вероятных претендентов, отметив только, что Комиссия считает, что в ЕС достаточно сильных кандидатов для того, чтобы возглавить МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный директор МВФ Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в США в сексуальном насилии, подал в отставку.