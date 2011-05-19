СНГ будет рекомендовать на пост главы МВФ руководителя нацбанка Казахстана

Содружество независимых государств (СНГ) будет рекомендовать на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) кандидатуру главы национального банка Казахстана Григория МАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня , 19 мая, Генеральный директор МВФ Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в США в сексуальном насилии, подал в отставку.

Как заявила сегодня на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Пиа АРЕНКИЛЬДЕ ХАНСЕН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ считает, что новым директором МВФ должен стать представитель ЕС.

«Это естественно, что страны-члены ЕС, являющиеся основными донорами МВФ, согласуют кандидатуру нового Генерального директора МВФ», - сказала она, цитируя Президента Еврокомиссии. Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что сейчас консультации о кандидатуре нового Генерального директора будут интенсифицированы.