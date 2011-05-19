Договор о ЗСТ буде рассмотрен на заседании глав правительств СНГ в октябре

Рассмотрение вопроса о Договоре о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках Содружества независимых государств (СНГ) перенесено на очередное заседание совета глав правительств Содружества, которое состоится в октябре 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня, во время заседания совета глав правительств СНГ, которое проходит в Минске, глава организации Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«Главы правительств определились по вопросу о договоре. Была отмечена большая работа по подготовке договора, была принята к сведению информация о работе над договором о зоне свободной торговли. В то же время констатировали, что ряд вопросов согласован не до конца, что служит сегодня препятствием для подписания договора всеми участниками», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Он отметил, что принято решение рассмотреть несогласованные вопросы и внести согласованный проект договора о зоне свободной торговли на очередное заседание совета глав правительств СНГ, которое пройдет в октябре 2011 года.

В то же время, С.ЛЕБЕДЕВ отметил, что точная дата заседания будет определена позже.