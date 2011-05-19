Свыше 75 тыс. предприятий выплачивают зарплату ниже минимальной – ГНСУ

В Украине свыше 75 тыс. предприятий (где работают почти 1 млн. человек) выплачивают сотрудникам зарплату ниже минимальной.

Об этом в интервью газете «Факты» сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО.

«В целом мы направили в органы прокуратуры материалы почти по 8,5 тыс. предприятий, плативших сотрудникам зарплату ниже минимальной. В результате с начала года доначислено свыше 127 млн. грн. налога на доходы физических лиц с учетом штрафов», - сказал он.

Кроме того, по его словам, ГНСУ выявила более 38 тыс. работников, которые не были оформлены на предприятиях.

А.КЛИМЕНКО отметил, что с начала года в результате совместных действий ГНСУ и других органов исполнительной власти на местах, индивидуальной разъяснительной работы с руководителями предприятий-должников, а также контрольно-проверочной работы была погашена задолженность по зарплате на сумму 565 млн. грн. «Таким образом, нам удалось мобилизовать в бюджет 87 млн. грн. налога на доходы физических лиц. Кроме того, мы направили в органы прокуратуры материалы, касающиеся приблизительно тысячи предприятий, на которых имелась длительная задолженность по зарплате в сумме 316 млн. грн.», - сообщил заместитель председателя ГНСУ.

С начала этого года по материалам проверок Госналогслужбы было возбуждено 88 уголовных дел в связи с уклонением от уплаты налогов и сборов при выплате зарплаты. «Также мы направили в другие правоохранительные органы материалы по еще 489 фактам. После их рассмотрения было возбуждено 208 уголовных дел», - сказал А.КЛИМЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету на 2011 год, уровень минимальной заработной платы в Украине с 1 апреля составляет 960 грн.