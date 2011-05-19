Thomson Reuters и НБУ начали расчет «Украинского индекса ставок по депозитам физлиц»

Thomson Reuters и Национальный банк Украины с 18 мая 2011 года начали рассчитывать и фиксировать «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий КОЛОБОВ сегодня на пресс-конференции.

«Мы уверены, что все банки, участники рынка будут этот индекс учитывать для использования в работе с долгосрочными инструментами, такими как ипотечное кредитование и автокредитование для физических лиц, долгосрочные кредиты для юридических лиц, долгосрочные долговые ценные бумаги, облигации с плавающей ставкой и т.д.», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.