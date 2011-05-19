Активы украинских банков за январь-апрель выросли на 8,3%

Активы украинских банков за январь-апрель 2011 г. выросли на 8,3% - до 1,021 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы увеличились на 2% – до 1,176 трлн. грн., из которых: 66,3% – кредиты; 8,7% – вложения в ценные бумаги; 7,3% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 8,8% - до 874,8 млрд. грн. В структуре обязательств 33,2% (или 290,1 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 19,9% (или 174,3 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 19,6% (или 171,5 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 5,9% и составил 145,8 млрд. грн., или 14,3% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 4,9% - до 153 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 апреля 2011 года имели 177 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.