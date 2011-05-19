ВР упростила процедуры прекращения предпринимательской деятельности

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедур прекращения юридических лиц и физических лиц – предпринимателей”

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности предусмотрено изложить в новой редакции статью “Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя”. Ею предусмотрено, что нарушение порядка прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя влечет за собой наложение штрафа на физическое лицо-предпринимателя от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ответственность за нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя не применяется к ликвидатору, председателю ликвидационной комиссии, других лиц, вовлеченных в прекращение юридического лица, или физическое лицо-предпринимателя, если такие нарушения произошли вследствие несоблюдения органами государственной налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины сроков предоставления соответствующих справок, и проведения соответствующих проверок.

Безосновательное возражение органов государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования против проведения государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования от двухсот до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан;

Непроведение или несвоевременное проведение органами налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины проверок, связанных с прекращением юридического лица, или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя и непредоставление или несвоевременное предоставление соответствующих справок об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и/или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования, контроль за выполнением которых осуществляют органы государственной налоговой службы, фонды социального страхования и Пенсионный фонд Украины влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц государственной налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины от двухсот до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, в частности в статью 501 “Обязанности физического лица-предпринимателя по обязательствам, связанным с прекращением его предпринимательской деятельности”. Ими предусмотрено, что после внесения записи о принятии решения о прекращении предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя в Единый государственныйму реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сообщения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей относительно решения физического лица-предпринимателя о прекращении им предпринимательской деятельности публикуется в специализированном печатном средстве массовой информации.

В соответствии с законом, в случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя требования его кредиторов удовлетворяются в такой очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования относительно возмещения ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и требования кредиторов, обеспеченные залогом или иным способом;

во вторую очередь удовлетворяются требования наемных работников, связанные с трудовыми отношениями, требования автора о плате за использование результата его интеллектуальной, творческой деятельности;

в третью очередь удовлетворяются требования относительно налогов, сборов (обязательных платежей), единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины, фондов социального страхования, других сумм, связанных с ниже перечисленными обязательствами;

в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.

Требования одной очереди удовлетворяются пропорционально сумме требований каждого кредитора этой очереди. Кроме того, внесенные изменения в статью 105 “Выполнение решения о прекращении юридического лица”. Ими предусмотрено, что после внесения записи о принятии решения учредителей (участников) юридического лица, суда, или уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сообщение о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей относительно принятия решения учредителей (участников) юридического лица, суда или уполномоченного ими органа о прекращении юридического лица публикуется в специализированном печатном средстве массовой информации.