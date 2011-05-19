Янукович намерен в ближайшее время подписать закон о борьбе с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает подписать в ближайшие дни принятый парламентом закон о борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

«В ближайшие дни я подпишу закон о коррупции, принятый Верховной Радой Украины, который предусматривает жесткую борьбу с коррупцией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что развитие Украины зависит, в том числе, и от того, насколько успешно страна будет бороться с коррупцией. «Я хотел бы, чтобы мы с вами понимали: будущая Украина – это современное, избавленное от коррупции государство. Это страна с европейскими стандартами», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

12 мая ВР внесла уточнение в данный антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

Уточнение касается заполнения деклараций. В частности, предусмотрено, что в декларации должны указываться как расходы, которые были осуществлены на имущество, находящееся в частной собственности, так и на имущество, которое находится в аренде.

Кроме того, внесенными изменениями предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 150 тыс. грн.

Таким образом, депутаты в три раза увеличили сумму, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, – в принятом 7 апреля с.г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна, или превышает 50 тыс. грн.