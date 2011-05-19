Предприниматели критикуют ГНСУ за недостаточную жесткость в ликвидации "конвертов"

Ликвидацию «конвертов» поддерживают 84% предпринимателей, в то же время бизнес критикует Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ) за недостаточную жесткость в их ликвидации.

Об этом в интервью газете "Факты" заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, большинство опрошенных ГНСУ плательщиков одобряют борьбу налоговиков с конвертационными центрами. Об этом свидетельствуют результаты интерактивного голосования на веб-сайтах налоговых органов, сказал он.

„Во время проведенного интерактивного опроса выяснилось, что по мнению 61% налогоплательщиков, конвертационные центры способствуют тенизации экономики, а еще 23% отметили, что борьба с ними ведется недостаточно жестко. Мы учтем точку зрения наших граждан и значительно усилим работу в этом направлении”, - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Всего в опросе приняли участие 11 811 налогоплательщиков. Из них 9 973 (84%) поддержали позицию ГНСУ: 7 258 (61%) выбрали ответ «да, это способствует детенизации экономики», 2 715 (23%) заявили, что борьба с «конвертами», по их мнению, ведется «недостаточно жестко». Еще 584 предпринимателя (5%) признались, что сами пользуются услугами «конвертаторов». Наконец, 1 254 опрошенные (11%) считают, что это не является главной задачей налоговой службы.

Опрос проводился на протяжении месяца на официальных веб-ресурсах ГНСУ и региональных налоговых администраций. Наиболее активными оказались плательщики из Харьковской области – в голосовании приняли участие 4 126 посетителей интернет-сайта местной налоговой.