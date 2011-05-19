Generali Group уходит с украинского рынка страхования

Крупная международная страховая группа Generali Group ушла с украинского страхового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто» (ранее — ОАО «Украинская страховая компания «Дженерали Гарант») Сергей ВОЛКОВСКИЙ.

По его словам, в начале года Generali Group продала принадлежащие ей 52% акций ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто» трем юридическим лицам, зарегистрированным на Кипре.

В тоже время С.ВОЛКОВСКИЙ подчеркнул, что Generali Group остается стратегическим партнером СК «Гарант-Авто», в частности, были пролонгированы договоры перестрахования.

По информации С.ВОЛКОВСКОГО, на сегодня основными акционерами СК «Гарант-Авто» являются кипрские компании «Ньюоркс Лтд.» - 22%, «Тинксвел Лтд.» - 21%. При этом главе корпорации «УкрАВТО» Тариелу ВАСАДЗЕ принадлежит 35% акций, члену Наблюдательного совета СК Юрию ЛАХНО - 10%.

Справка УНИАН. Украинская страховая компания «Гарант-Авто» основана в 1992 году.

В июне 2006 года Generali Vienna Group приобрела по 51% акций двух украинских страховщиков – ОАО «Украинская страховая компания «Гарант-Авто» (на сегодня владеет 52,39% акций СК) и ЗАО «Страховая компания «Гарант-Лайф».

В июне 2010 года Generali вышла из состава акционеров Страховая компания «Гарант-Лайф», а в начале 2011 года из состава акционеров СК «Гарант-Авто».

Assicurazioni Generali (51%) и PPF Group (49%) создали акционерную компанию PPF Holding B.V., которая работает в 12 странах Центральной и Восточной Европы.