ВР предоставила НБУ и госкомиссиям полномочия надзора на консолидированной основе

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно надзора на консолидированной основе)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предоставляются полномочия Национальному банку Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг на осуществление надзора на консолидированной основе.

Данным законом вносятся изменения в Закон Украины “О банках и банковской деятельности”. В частности, дается новое определение банковская группа – группа юридических лиц, имеющих общего контролера, состоящего:

из материнского банка и его украинских и иностранных дочерних и/или ассоциированных компаний, которые являются финансовыми учреждениями, или

из двух или больше финансовых учреждений, и в которых банковская деятельность является подавляющей.

В законе предусмотрено, что подавляющая деятельность в группе является банковской, если совокупное среднеарифметическое значение активов банков (банка) – участников (участника) банковской группы за последних четыре отчетных квартала составляет 50 и больше процентов совокупного размера среднеарифметических значений активов всех финансовых учреждений, входящих в эту группу за данный период.

После того как группа была определена банковской на основании подавляющей деятельности, та часть совокупных активов банков (банка) в совокупном размере активов финансовых учреждений, входящих в эту группу, уменьшилась и составляет от 40 до 50 процентов, такая группа продолжает считаться банковской не больше трех лет с момента такого уменьшения.

Также изложена в новой редакции статья относительно банковского надзора. В ней отмечается, что банковский надзор на консолидированной основе – это надзор, осуществляемый Национальным банком Украины за банковской группой с целью обеспечения стабильности банковской системы и ограничения рисков, которым подвергается банк в результате участия в банковской группе, путем регулирования, мониторинга и контроля рисков банковской группы в определенном Национальным банком Украины порядке.

Национальный банк Украины с целью осуществления надзора на консолидированной основе может определять подгруппы в пределах банковской группы и осуществлять за ними надзор на субконсолидированной основе.

Национальный банк Украины с целью осуществления надзора на консолидированной и субконсолидированной основе имеет право устанавливать требования к банковской группе и/или банковской подгруппе, и/или участниками банковской группы на индивидуальной или консолидированной основе относительно: наличия эффективной системы корпоративного управления; наличия эффективной системы управления рисками; наличия эффективной системы внутреннего контроля; наличия учетных процедур, информационных систем, необходимых для обеспечения выполнения требований на консолидированной основе; составление и порядок представления консолидированной и субконсолидированной отчетности; достаточности регулятивного капитала; экономических нормативов;

8) лимитов и ограничений относительно определенных видов деятельности, в том числе относительно деятельности на территории других государств; порядка представления необходимой отчетности и информации.

Банк, который намерен стать участником банковской группы, обязан сообщить об этом Национальный банк Украины и предоставить Национальному банку Украины ведомости о такой банковской группе, в том числе структуре собственности банковской группы и видах деятельности ее участников, в порядке, установленном Национальным банком Украины.

В соответствии с законом, небанковские финансовые учреждения, которые являются участниками банковской группы, подлежат надзору со стороны Национального банка Украины в пределах надзора на консолидированной и субконсолидированной основе в соответствии с данным законом.

Банковская группа обязана определить среди финансовых учреждений, входящих в ее состав, ответственное лицо банковской группы, которое способно обеспечить выполнение требований, установленных Национальным банком Украины к банковской группе, и согласовать ее с Национальным банком Украины.

В законе отмечено, что общая сумма прямого и/или опосредованного участия участников банковской группы в уставном капитале юридического лица, которое не является финансовым учреждением, не должна превышать 15 процентов консолидированного регулятивного капитала банковской группы. Общая сумма прямого и/или опосредованного участия участников банковской группы в уставном капитале всех юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, не должна превышать 60 процентов консолидированного регулятивного капитала банковской группы.

В законе также отмечается, что Национальный банк Украины осуществляет контроль за операциями между участниками банковской группы и их связанными лицами, которые не являются финансовыми учреждениями. Совокупный объем операций между участниками банковской группы и их связанными лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, генерирующими кредитный риск, не должен превышать 20 процентов уставного капитала банковской группы. Совокупный объем таких операций, которые осуществляются одним финансовым учреждением – участником банковской группы, не должен превышать 10 процентов ее уставного капитала.

В соответствии с заключительными положениями, данный закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.