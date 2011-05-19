На Прикарпатье с начала года суды приняли 393 решения в пользу налоговиков

В Ивано-Франковской области в январе-апреле этого года на рассмотрении судебных инстанций находилось 1623 дела на общую сумму 3 млрд. 178 млн. грн., из которых 858 дел по искам органов государственной налоговой службы к субъектам хозяйствования на общую сумму 2 млрд. 54 млн. грн. и 765 дел на общую сумму 1 млрд. 124 млн. грн. по искам налогоплательщиков к органам ГНС области.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в ГНА Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, за указанный период текущего года производство возбуждено по 458 делам на 201 млн.грн.

Всего за упомянутый период судами рассмотрено 419 дел на 135 млн. грн., из которых по 393 делам на общую сумму 125 млн. грн. были приняты решение в пользу органов государственной налоговой службы области. Благодаря исковой работе налоговых служб области в бюджеты всех уровней с начала года поступило 12,9 млн. грн.

В январе-апреле 2011 года налоговыми органами области подано в суд 20 заявлений о признании предприятий-должников банкротами и заявлений с имущественными требованиями на общую сумму 29,4 млн.грн. Кроме этого, на рассмотрении с предыдущих лет находилось еще 116 дел указанной категории.

Также в течение четырех месяцев текущего года на рассмотрении в судах находилось 641 дело на общую сумму 512 млн. грн. о взыскании сумм налогового долга за счет активов предприятий-должников.