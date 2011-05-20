Весенний марш протеста может продлиться минимум год - Королевская

Народный депутат, председатель Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ огласила депутатам Верховной Рады требования участников Весеннего марша протеста акции "Вперед".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутат.

Как говорится в обращении активистов к Верховной Раде, если власть к ним не прислушается, протесты станут бессрочными.

Между тем, по данным пресс-службы, несмотря на то, что 19 мая более четырех часов у Верховной Рады бушевал многотысячный митинг, к протестующим не вышел ни один представитель провластных фракций. Поэтому Н.КОРОЛЕВСКОЙ пришлось добиваться права обнародовать с парламентской трибуны Обращение к депутатам Верховной Рады, принятое активистами из всех регионов Украины, представляющими более двухсот общественных организаций и профсоюзов.

«Мы - представители более двухсот общественных организаций и профсоюзов. Мы те, кто участвовал в разработке пакета законодательных инициатив "Народная реформа". Мы - организаторы и участники Всеукраинской гражданской акции "Вперед" и Весеннего марша протеста. Обращаемся к Вам как народ к своим избранникам, которых мы делегировали в парламент представлять наши интересы. В ваших силах остановить развал экономики, истребление предпринимательства и тотальное обнищание людей. Мы требуем от вас остановить социальные эксперименты над народом Украины. Требуем принять настоящие народные реформы», - говорится в обращении.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что Верховная Рада практически без рассмотрения принимает решения, которые разрушают украинскую экономику, такие как Налоговый кодекс. В то же время игнорируются законопроекты, подготовленные по инициативе гражданского общества. «Парламент превратился в лабораторную установку для социальных экспериментов власти. Негативные последствия этого чувствует на себе каждый украинец, с ужасом ожидающий объявленных властью новых реформ. По социологическим опросам, главное, что испытывают люди сегодня – это страх и неуверенность в завтрашнем дне, - заявила она с трибуны Верховной Рады.

Народный депутат от имени митингующих потребовала от парламента пересмотреть прожиточный минимум и обеспечить каждому украинцу достойный уровень жизни, ввести мораторий на рост коммунальных тарифов, прекратить неконтролируемый рост цен на продукты питания. Она вновь напомнила о своем предложении создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования причин роста цен на продукты питания.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала депутатов повернуться лицом к людям и поддержать «Народные реформы». В противном случае активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед» оставляют за собой право продолжить мирные протесты. «Если власть не прислушается к нам и в этот раз, Весенний марш протеста будет длиться год - пока вы, или ваши коллеги со следующей каденции не выполнят своих обязательств перед народом», - предупредила народный депутат своих коллег.

Как сообщалось, 19 мая в Киеве состоялся Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед». В мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек. Во время Весеннего марша протеста состоялось 2-е заседание Народной коллегии акции «Вперед», на котором были приняты обращения к Президенту и депутатам Верховной Рады. Следующее собрание Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции "Вперед" назначено на 14 июня. Активисты проконтролируют ход выполнения властью своих обещаний.