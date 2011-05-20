Банкир: Кабмин сможет удержать инфляцию на уровне 9% только административными мерами

Правительство может не удержать планируемый показатель индекса потребительских цен на уровне 8,9%. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Мировые тенденции ускорения роста потребительских цен не могут обойти стороной Украину. Правительству будет крайне сложно удержать инфляцию в пределах 9% в 2011 году», - считает эксперт. Даже если украинское правительство не будет в этом году повышать цены на коммунальные услуги, внешние экономические риски остаются высокими. Падение курса доллара обуславливает повышение цен на нефть, а это в свою очередь отражается и на стоимости топлива в мировом масштабе.

Кроме того, подогревает рост цен и сельскохозяйственный сектор. Цены на продовольственные товары не только реагируют на девальвацию доллара, но и растут на опасениях плохого урожая озимых культур в США и Китае, а также вследствие участившихся природных катаклизмов в ряде стран.

Поэтому, полагает банкир, без применения административных мер выйти на планируемые показатели инфляции правительству будет проблематично.

Как сообщал УНИАН, 12 мая вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил, что инфляция в Украине по итогам 2011 года прогнозируется на уровне 8,9% и пока она удерживается в прогнозных рамках.

В то же время, эксперты считают, что рост инфляции в Украине по итогам текущего года составит 11% против 9,1% в 2010 году. На общий инфляционный фон будут негативно влиять, в частности, запланированное повышение до конца года цен на газ и электричество, а также удорожание бензина.

По данным Госстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле т.г. по сравнению с мартом т.г. составил 1,3%, с начала года – 4,7%. В апреле 2011 года по сравнению с апрелем 2010 года инфляция составила 9,4%.

Справка УНИАН. ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 32 отделения в 8 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.