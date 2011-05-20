Стросс-Кан выпущен из тюрьмы под домашний арест. Его обязали носить специальный браслет

Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в США в попытке изнасилования, будет сегодня освобожден из следственной тюрьмы "Райкерс-Айленд" и на время судебного процесса помещен под домашний арест. Он будет выпущен из-под стражи после выполнения всех формальностей, а также внесения залога в 1 млн. долл. наличными. Чтобы следить за всеми его передвижениями, финансиста обязали носить специальный браслет.

"Сейчас он отправится обратно в "Райкерс-Айленд" и мы ожидаем, что его отпустят уже завтра", - сказал после слушаний в четверг один из адвокатов бывшего главы МВФ Вильям Тэйлор.

Помимо крупного залога, судья Майкл Обус потребовал предоставления гарантийных обязательств на сумму 5 млн. долл., которые выплатят поручители "в случае, если Стросс-Кан скроется от американского правосудия". Вопреки ожиданиям, он не будет проживать в квартире своей дочери на Манхэттене - на время судебного процесса его домом станут апартаменты, арендованные здесь его супругой. По решению судьи, за Д.Стросс-Каном будет установлено круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, рядом с ним будет постоянно находиться вооруженный охранник, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Против освобождения подсудимого из-под стражи категорически выступала прокуратура США. По мнению обвинителей, Д.Стросс-Кан может попытаться покинуть территорию США. "Если он сбежит во Францию, нам вряд ли удастся добиться его возвращения", - заявили на этой неделе представители прокуратуры.

62-летний Д.Стросс-Кан был задержан в минувшую субботу в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж. После ареста он был доставлен в следственную тюрьму, где ему были предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве к 32-летней горничной нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан пытался изнасиловать ее в номере гостиницы, где она убиралась.

6 июня Д.Стросс-Кану предстоит явиться в суд, где ему будут предъявлены официальные обвинения. По мнению экспертов, в случае признания бывшего главы МВФ виновным ему грозит до 25 лет тюремного заключения.