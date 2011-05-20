Сегодня рост евро будет ограничен уровнем 1.4350 - эксперт

На торгах в пятницу, 20 мая, можно ожидать, что рынок не будет предпринимать резких движений в сторону усиления или ослабления доллара. Рост евро будет ограничен уровнем 1.4350, фунта – 1.6300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, последний торговый день недели на мировом валютном рынке не будет насыщен новостями. Участникам рынка стоит обратить внимание на индекс цен производителей Германии и Канады.