Сегодня рост евро будет ограничен уровнем 1.4350 - эксперт

10:26, 20 мая 2011
Финансы
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На торгах в пятницу, 20 мая, можно ожидать, что рынок не будет предпринимать резких движений в сторону усиления или ослабления доллара. Рост евро будет ограничен уровнем 1.4350, фунта – 1.6300, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, последний торговый день недели на мировом валютном рынке не будет насыщен новостями. Участникам рынка стоит обратить внимание на индекс цен производителей Германии и Канады. 

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