Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9850-7,9890 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9850/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2857/0,2861, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4275/11,4345.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4310/1,4312 (четверг — 1,4250/1,4252).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.