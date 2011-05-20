Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9850-7,9890 грн./долл.
11:17, 20 мая 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9850/7,9890 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2857/0,2861, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4275/11,4345.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4310/1,4312 (четверг — 1,4250/1,4252).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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