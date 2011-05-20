Хомутынник прогнозирует принятие законопроекта об «упрощенке» до июля
11:35, 20 мая 2011Финансы
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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК прогнозирует принятие законопроекта о реформировании упрощенной системы налогообложения до конца текущей сессии Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Мы на этой сессии закончим этот вопрос», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства зарегистрирован в парламенте 16 мая 2011 года (№08521).
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