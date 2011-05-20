Налоговики Днепропетровской области сокращают количество проверок бизнеса более чем вдвое

Налоговая служба Днепропетровской области во 2-м квартале 2011 г. сократят относительно аналогичного периода 2010 г. количество проверок субъектов предпринимательской деятельности на 54%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГНАУ в Днепропетровской области Денис МАКАРОВ.

«Всего за 2-й квартал в области будет проведена 1 тыс. проверок на 92 тыс. юридических лиц и 193 тыс. предпринимателей, состоящих на учете в органах налоговой службы. То есть за 2-й квартал будет проверено меньше чем полпроцента субъектов хозяйствования», - отметил Д. МАКАРОВ.

По его словам, в 1-м квартале т. г. в области было проведено 2,025 тыс. проверок субъектов бизнеса, что на 33% меньше, чем в 1-м квартале 2010 г.