ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4% до 4,5%.

Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте ЕБРР квартальном экономическом отчете.

При этом отмечается, что перспективы роста экономики в регионе операций ЕБРР улучшились, но долговой кризис в странах еврозоны, а также инфляционное давление могут оказать негативное влияние на восстановление экономики стран региона ЕБРР.

«ЕБРР пересмотрел свои перспективы региона, в среднем рост составит 4,6% в 2011 году и на 4,4% в 2012 году, предыдущий прогноз на 2011 год в январе - рост на 4,2%» - сообщается на сайте ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госкомстата, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%.

Рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.