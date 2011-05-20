Верховная Рада одобрила законопроект о противодействии рейдерству

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию противоправному поглощению и захвату предприятий".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 246 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

С целью предотвращения противоправного поглощения и захвата предприятий законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины, законы "О хозяйственных обществах", "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", "О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом", "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты.

В частности, Хозяйственный процессуальный кодекс предусматривается дополнить положением, согласно которому "дела в спорах между субъектом хозяйствования - юридическим лицом и его участниками (учредителями, акционерами, членами), в том числе выбывшим участником, а также между участниками (учредителями, акционерами, членами) субъекта хозяйствования - юридического лица, связанные с созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности этого субъекта хозяйствования - юридического лица, рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению субъекта хозяйствования - юридического лица в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей".

Предусматривается также, что хозяйственный суд, который рассматривает спор о праве собственности на акции (доли, паи) общества, может вынести решение об обеспечении иска путем установления запрета на внесение изменений в устав этого общества в части изменения размера уставного капитала. Виды обеспечения иска должны соотноситься с заявленными истцом требованиями.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьями 205-1, 206-1 и 206-2. В частности установить, что захват зданий, сооружений или других объектов предприятий, учреждений, организаций или другое неправомерное вмешательство в деятельность предприятий, учреждений, организаций, кроме транспортных, при отсутствии признаков противодействия законной хозяйственной деятельности, приведшего к нарушению нормальной работы такого предприятия, учреждения и организации, - карается ограничением свободы до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или общеопасным способом, караются лишениям свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно проекту, получение фиктивных прав на имущество предприятий, учреждений, организаций, в том числе на доли, акции, паи их учредителей, участников, акционеров, членов, путем совершения правовых действий с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, штампов, если такие действия привели к противоправному завладению имуществом предприятия, учреждения, организации, - карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжелых телесных повреждений, или совмещенные с насилием, не являющимся опасным для жизни и здоровья, или с повреждением или уничтожением имущества, - караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет. Те же действия, совершенные служебным лицом с использованием служебного положения или если они нанесли большой ущерб или повлекли другие тяжелые последствия, - караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.