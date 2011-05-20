В Беларуси валютный кризис привел к покупательскому ажиотажу.

Как сообщает белорусская служба Радио "Свобода", в результате потребительского ажиотажа в магазинах наблюдаются пустые полки.

"В белорусских магазинах — ажиотажный спрос на все, что имеет срок хранения больше месяца. Покупатели "сметают" в первую очередь замороженную рыбу и консервированную продукцию — шпроты, тушенку, зеленый горошек", - сообщает радио.

Покупатели также закупают в больших объемах соль, сахар, макароны, овощи и фрукты.

"На собственной шкуре ощущаю: наши дети работают за копейки, а кучка людей живет за наш счет, они строят элитные дома и квартиры. Они что — издеваются над нами? У меня пенсия скоро будет 50 долларов, когда так все валится... Это нормально? Наш Президент устраивает разные развлекательные программы, строит бесконечные и ненужные ледовые дворцы. Для кого? Когда люди так страдают. Я хочу сказать: опомнитесь вы, там, в правительстве! Сами живете и дайте нам жить", - цитирует радио слова одной из пенсионерок, которая назвалась Ларисой.

Экономический обозреватель Константин СКУРАТОВИЧ считает, что для нормализации ситуации в Беларуси отсутствуют предпосылки. По его словам, изо дня в день деньги обесцениваются и даже попытки вложить их в какие-то товары не будут бесконечно успешными, поскольку каждая новая партия товара будет дорожать. "Политики нормальной нет, как и не было. А сейчас вообще полный маразм происходит. Не умели управлять ситуацией никогда, а сейчас совсем понятия не имеют, что происходит вокруг", - сказал обозреватель.

В настоящее время власть Беларуси заявляет, что ситуация нормализуется благодаря внешним кредитам. "Все те кредиты, которые мы в последнее время получали из разных источников, шли на проедание. Прежде всего, для того, чтобы поддержать дух в народе. Это делалось для того, чтобы увеличить пенсии, зарплаты. Пусть они были ниже, чем в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и, кстати, в России, но все же понемногу увеличивались. Все расслабились в надежде, что незаработанные деньги будут капать и дальше, но в этом году произошел обвал. Целиком логичный обвал", - цитирует радио слова доктора экономических наук, профессора Владимира КУЛАЖЕНКО.