Межбанк: закрытие торгов: 7,9850/7,9940 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9850/7,9890, к 12:00 сузился спрэд 7,9860/7,9875. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9850/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2857/0,2861, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2857/0,2859. К закрытию торгов цены понизились до 0,2855/0,2858. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,0000 (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4310/1,4312, а к 15:00 упали до 1,4226/1,4228. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4275/11,4345, к 12:00 цены ушли вверх 11,4360/11,4445. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,3740/11,3930.