Необходимость согласовывать с Гостаможслужбой экспорт алкоголя авиатранспортом отменена

Кабинет Министров Украины отменил необходимость согласовывать с Государственной таможенной службой экспорт этилового спирта и алкогольных напитков через пункты пропуска для воздушного сообщения.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 18 мая 2011 года №512, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, данным документом вносятся изменения в правительственное постановление от 6 ноября 1997 года №1241 «Об утверждении перечня пунктов пропуска для воздушного сообщения, через которые разрешается вывоз спирта этилового и алкогольных напитков, которые экспортируются».