Евросоюз готов назначить министра экономики Франции Лагард новым шефом МВФ
Брюссель. Европейский Союз практически готов назначить министра экономики Франции Кристин ЛАГАРД новым генеральным директором Международного валютного фонда (МВФ) вместо Доминика СТРОСС-КАНА, обвиняемого в США в сексуальном насилии.
Об этом сообщает сегодня французское агентство AFP со ссылкой на источник в ЕС.
По словам собеседника агентства, К.ЛАГАРД «практически назначена».
Собеседник агентства отметил, что теперь основной сигнал относительно кандидатуры нового главы МВФ должен прозвучать во французском Довилле, где 27-28 мая состоится саммит «большой восьмерки».
При этом, по словам источника, сохраняются определенные риски относительно возможного привлечения К.ЛАГАРД к судебному расследованию дела бывшего бизнесмена Бернара ТАПИ.
Вместе с тем, источник отметил, что «ЕС не имеет другой кандидатуры».
Как сообщал УНИАН, 14 мая Д.СТРОСС-КАН был арестован в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии.
19 мая Д.СТРОСС-КАН подал в отставку с поста генерального директора МВФ.