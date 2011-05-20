Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 1,202 млрд. грн.

Государственным казначейством Украины осуществлено автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 73 налогоплательщикам на сумму 1,202 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), по результатам апреля автоматическое возмещение НДС получат 82 предприятия.

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, предприятия, которые получат возмещение в автоматическом режиме, расположены почти во всех регионах Украины. Им возместят 1,2 млрд. грн. НДС, или 34% от общей суммы возмещения.