Президент подписал закон об упрощении учреждения бизнеса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры учреждения предпринимательства», которым создаются одинаковые стартовые условия для начала ведения бизнеса в Украине субъектами ведения хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С этой целью внедряется возможность для учредителей - юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставные фонды в размерах и в составе, которые им необходимы для учреждения собственного дела.

Законом также минимизируются расходы собственных средств учредителей на этапе создания юридических лиц, которые на данное время расходуются на оплату учреждениям банков при открытии временных счетов, и на внесение денежных средств в качестве взносов в уставные фонды к моменту проведения их государственной регистрации в качестве юридических лиц, на оплату за нотариальное заверение подписей учредителей на учредительных документах и решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица.

Также законом упрощаются требования, действующие в данное время, относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются на проведение государственной регистрации.

Как отмечают в пресс-службе, этот закон является выполнением Программы экономических реформ на в 2010-2014 году «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Его реализация позволит упростить и оптимизировать процедуры по созданию юридических лиц разных организационно-правовых форм ведения хозяйства, что, в свою очередь, будет поощрять предпринимателей к учреждению собственного дела и будет способствовать улучшению условий для открытия бизнеса по рейтингу программы Doing Business по критерию «открытие бизнеса».