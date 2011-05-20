НБУ увеличил объемы золота в международных резервах почти на 0,7%

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-апреле 2011 года увеличил объемы золота в международных резервах почти на 0,7%, или на 0,006 млн. тройских унций, – до 0,891 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах увеличилась на 9% - до 1363,52 млн. долл.

По состоянию на конец апреля т.г., объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 36,884 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 20,757 млрд. долл., валюта и депозиты – 16,126 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец апреля т.г. составил 23,68 млн. долл.

Как сообщалось, за январь-апрель 2011 года международные резервы Нацбанка выросли на 10,9%, или 3,775 млрд. долл.