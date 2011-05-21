Новый директор МВФ будет выбран до 30 июня

Международный валютный фонд заявил, что новый исполнительный директор будет выбран до 30 июня, сообщает радио «Свобода».

В четверг подал в отставку прежний глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН, который находится под следствием в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования.

С 23 мая по 10 июня заседающий в Вашингтоне Исполнительный совет МВФ рассматривает возможные кандидатуры. Затем будут объявлены имена трех главных претендентов, и директор будет выбран на основе консенсуса.

Старейшина совета Шакур ШААЛАН обещает, что процедура будет максимально открытой.

По данным СМИ, фаворитом является министр финансов Франции Кристин ЛЯГАРД.

Вчера Д.СТРОСС-КАН был выпущен из тюрьмы под залог в 1 миллион долларов и находится теперь под домашним арестом до суда.