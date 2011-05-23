Эксперт: самая актуальная тема на рынке золота - обесценивание бумажных валют

Самая актуальная в настоящее время тема на рынке золота - обесценивание бумажных валют.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на рынке драгоценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

В частности, по его словам, повышению цен на драгметалл способствовало ослабление доллара, который в середине прошлой недели подешевел до 1,4241 доллара за евро. Инвесторы, которые ранее предпочитали вкладывать в американскую валюту, возвращаются на рынок золота в поисках более надежных активов для хранения своих средств, а также опасаясь ускорения инфляции. Росту золота способствует также рост цен на нефть и другое сырье, что может привести к усилению страхов инфляции.

В.СКИДАН подчеркнул, что «глобальная борьба за удешевление валют усугубляется тем, что Запад экспортирует инфляцию в развивающиеся страны посредством программ смягчения. Кардинальная смена монетарной политики могла бы воспрепятствовать дальнейшему удорожанию золота, но Банк Англии и ФРС США не могут пойти на этот шаг, потому что вновь скатятся в рецессию». Спрос на золото на Западе растет, так как ситуация в экономиках остается слабой, однако азиатский спрос резко увеличивается на фоне роста ВВП. В совокупности эти факторы продолжают создавать прекрасные условия для краткосрочного роста.

Как отметил эксперт, «на рынке золота продолжают действовать все фундаментальные факторы, такие как рост реального спроса со стороны Китая и индийской ювелирной промышленности». Индия осталась опорой рынка, хотя инвестиционный спрос на физическом рынке со стороны Китая удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 90,9 тонны. При этом спрос на ювелирные изделия в Китае вырос на 21% до 142,9 тонны.