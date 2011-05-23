МВФ выплатит Стросс-Кану единовременное "выходное пособие" в 250 тыс.долл.

Бывшему директору-распорядителю МВФ Доминику Стросс-Кану, ушедшему в отставку на фоне сексуального скандала, причитается от фонда единовременное "выходное пособие" в размере 250 тыс.долл. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время в пресс-службе отметили, что называемые СМИ суммы будущих выплат Д.Стросс-Кану в качестве "годовой пенсии и сопутствующих пособий" являются "сильно преувеличенными". Эти суммы будут в последующие годы "гораздо меньше" нынешнего выходного платежа.

Как сообщал УНИАН, сейчас местом пребывания под домашним арестом бывшего главы МВФ Доминика Стросс-кана стал один из старейших небоскребов Нью-Йорка - Эмпайр Билдинг (Empire Building) в районе Нижний Манхэттен.

Стросс-Кан был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальные действия насильственного характера со стороны высокопоставленного постояльца. Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг согласился выпустить его под залог в один миллион долларов и поместить под домашний арест. До освобождения финансист находился в нью-йоркской тюрьме временного содержания "Райкерс-Айленд".

Первоначально предполагалось, что экс-глава МВФ будет находиться под домашним арестом в апартаментах жилого комплекса Бристоль Плаза (Bristol Plaza) в самом фешенебельном квартале Верхний Манхэттен. Однако прокуроры и адвокаты Стросс-Кана не смогли прийти к согласию по поводу этой квартиры - в итоге было решено временно поселить его в Нижнем Манхэттене.

"Накануне вечером представители прессы попытались прорваться в здание (Бристоль Плаза). По этой причине жители не согласились бы на его (Стросс-Кана) проживание в этом доме", - сообщил адвокат Стросс-Кана Уильям Тэйлор. По его словам, бывший глава МВФ принял решение переехать "из уважения к жителям".

Как сообщил судья Верховного суда Майкл Обюс (Michael Obus), это временная мера, и в течение нескольких дней Стросс-Кану подыщут новое пристанище.

Бывший глава МВФ ни под каким предлогом не имеет права выходить из дома. После того, как квартирный вопрос Стросс-Кана будет решен окончательно и бывший глава МВФ переедет на постоянную квартиру, где он будет жить до окончания судебных разбирательств, он сможет покидать свое жилье только для встреч с адвокатом, визитов к врачу, посещения заседаний суда и еженедельной религиозной службы. При этом он обязан будет уведомить прокуроров о своих планах как минимум за шесть часов.

Охраняет бывшего главу специализированная частная фирма Stroz Friedberg, сформированная преимущественно из бывших сотрудников ФБР. Стросс-Кан находится под прицелом камер наблюдения, на него надет электронный браслет, который будет показывать местонахождение "хозяина". Родственникам и знакомым арестанта можно беседовать с ним по телефону и навещать его.

Один из старейших небоскребов Нью-Йорка 21-этажный Эмпайр Билдинг был построен в 1895 году. В 1996 году здание было признано достопримечательностью Нью-Йорка, а в 1998 году внесено в Национальный реестр исторических мест США.