Луценко доставили из больницы в Печерский райсуд

Экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО доставили из Киевской больницы скорой помощи в Печерский райсуд столицы, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

Сегодня в 11.00 должно начаться предварительное заседание в Печерском райсуде, который должен рассматривать дело Ю.ЛУЦЕНКО по существу. Судебное заседание решено сделать закрытым, поскольку якобы будет рассматриваться один из томов уголовного дела, который является секретным.

Ю.ЛУЦЕНКО вывезли из больницы скорой помощи около 6.30 в «Автозаке».

Перед тем, в 4.30, в палату Ю.ЛУЦЕНКО пришли врачи, чтобы осмотреть его. Врачи взяли анализ крови.

Около 5.30 к больнице подъехала машина спецподразделения милиции с номерами прикрытия, позже к больнице подъехала еще одна машина «Беркута», ребята одевали бронежилеты.

Милиционеры создали фальшивый коридор, чтобы отвлечь внимание фотографов.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.